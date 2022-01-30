Продюсер Евгений Морозов рассказал о последних годах Леонида Куравлева

В последние годы жизни актер Леонид Куравлев утратил интерес к работе и жизни и сам хотел, чтобы родственники передали его в дом престарелых. Об этом рассказал продюсер, генеральный директор компании Ру-Концерт Евгений Морозов сайту KP.RU.

«Когда у Леонида умерла жена, первое, что он сказал: „Отвезите меня в дом престарелых!“ Он не только своим детям это говорил. Мы сидели с ним на лавочке у театра Эстрады, он лично мне эти слова сказал», — поделился он.

Из дома одно время артист выходил только в магазин, а потом и вовсе перестал показываться на улице. Соседи приносили ему пакеты с едой, оставляли у двери. Несмотря на то, что дети у Куравлева очень внимательные, он замкнулся, никого не хотел видеть, у него не было сил жить из-за смерти супруги.

«В деньгах он не нуждался. Он богатый человек, у него море элитной недвижимости в центре Москвы. Только одна его квартира в Доме на набережной стоит немалых денег», — пояснил Морозов.

Состояние 85-летнего Леонида Куравлева ухудшилось в начале 2022 года. 5 января его экстренно госпитализировали с вирусной пневмонией. Диагноз COVID-19 у актера не подтвердился, но поражение легких было обширным. В то же время у него диагностировали проблемы с пищеварением и серьезное поражение головного мозга. Куравлев перенес операцию и даже почти пошел на поправку. Последние дни жизни актер провел в хосписе, куда его перевели из больницы 21 января. Как писал 5-tv.ru, 30 января он скончался, причиной смерти стала остановка сердца.