Экономист Чирков назвал единственное изменение в жизни россиян из-за отключения от SWIFT

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист Эксклюзив 9 357

По словам эксперта, в России давно существует аналог международной финансовой системы.

Фото, видео: Depositphotos / svershinsky; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Сегодня, 27 февраля, стало известно, что все российские банки, попавшие под западные санкции, будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Такое заявление сделали в пресс-службе кабмина ФРГ по итогам переговоров с участием лидеров европейских стран.

Как это решение отразится на жизни россиян? Какие нюансы в сфере банковских переводов могут возникнуть у простых граждан? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал экономист Максим Чирков.

По словам специалиста, паниковать по поводу отключения точно не стоит. Главным образом потому, что в России уже создан достойный, рабочий аналог. Всю необходимую информацию об этой альтернативной системе можно узнать на официальном сайте Центробанка.

«Аналог SWIFT существует в России, более того, к нему подключены российские банки. То есть, они уже сейчас имеют возможность обмениваться финансовой информацией и вести свою хозяйственную деятельность без этой системы», — отметил эксперт.

При этом, стоит учесть, что SWIFT — это межбанковская система и непосредственно сами граждане в своей повседневной жизни с ней, как правило, почти не взаимодействуют.

Поэтому отключение может отразиться, как вариант, на изменении скорости осуществления как внутрироссийских, так и международных платежей и переводов физических лиц на время так называемого переходного периода.

Как отметил Чирков, это связано с тем, что от гражданина может понадобиться подтверждение транзакции в режиме оффлайн — по телефону или через факс, как это было раньше.

«Что касается платежей в иностранные банки, они, скорее всего, будут происходить с некоторой задержкой, для подтверждения либо звонком, либо через альтернативную систему», — сообщил экономист.

Как сообщалось ранее, на фоне обострения ситуации в Донбассе в середине февраля этого года, власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к России с просьбой о помощи с целью защиты мирного населения.

24 февраля российский лидер сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе.

США и Евросоюз отреагировали заявлениями о введении жестких санкций сразу по нескольким значимым секторам экономики. Отключение от системы SWIFT стало одним из пунктов третьего санкционного пакета ЕС.

Как уточняется, это делается с целью изоляции российских финансовых организаций от международных финансовых потоков и ограничении их глобальной деятельности.

Под различные новые ограничения США ранее попали несколько крупнейших банков РФ, в числе которых Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, МКБ и Газпромбанк.

При этом в правительстве и Центробанке РФ заявили, что подготовились к подобным решениям и будут оказывать всю необходимую поддержку попавшим под ограничения финансово-кредитным организациям и бизнесу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что эксперт Беляев назвал карты, которыми россияне могут расплачиваться за рубежом.

Подробности и другую информацию смотрите на телеканале «Известия».

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