Российские военные ликвидировали до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожье
Для восполнения потерь ВСУ в Артемовске, Часов Яре, Соледаре и Дзержинске проводится принудительная мобилизация. У местных жителей изымаются транспортные средства.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минобороны РФ
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Вооруженные Силы (ВС) РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. За последние сутки российские военные поразили пункт временной дислокации националистов в Запорожье. Было уничтожено порядка 200 националистов «Правого сектора»*. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования „Правый сектор“. Уничтожено до 200 боевиков», — заявил он.
Кроме того, в населенном пункте Долина ДНР был нанесен удар по боевым позициям 81-й аэромобильной бригады ВСУ. В результате чего уничтожено более 60 человек личного состава и семь единиц техники.
Для восполнения потерь ВСУ в Артемовске, Часов Яр, Соледар и Дзержинск проводится принудительная мобилизация. У местных жителей изымаются транспортные средства.
Всего с начала проведения специальной военной операции Росси уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные доставили 50 тонн продовольствия в поселки под Харьковом.
* — запрещен в РФ.
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