Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Украинцы все сильнее симпатизируют России из-за безумия Зеленского

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 94

The Federalist: жители Украины все чаще переходят на сторону России из-за бесчинств властей

Украинцы все сильнее симпатизируют России из-за безумия Зеленского

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Каждый поступок украинского лидера не повышает авторитет к главе государства, а все больше вызывает недоверие среди граждан страны.

С каждым днем все больше граждан Украины переходят на сторону России, обвиняя киевский режим в репрессиях. Об этом сообщил обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин.

По словам аналитика, у украинского лидера Владимира Зеленского все отчетливее проявляется шпиономания. Тому свидетельствует увольнение в середине июля генпрокурора страны Ирину Венедиктову и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Для киевского режима дела об «измене» стали буквально навязчивой идеей.

«Но то, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает», — отметил он.

Обозреватель уверен, подобное поведение Зеленского, связано именно с тем, что граждане страны тепло относятся к России.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Владимир Путин выступил с обращением к нации. Президент отметил, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. Украинские националисты используют граждан в качестве живого щита. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем офис Владимира Зеленского обвинил ФРГ.

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