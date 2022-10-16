Минобороны: ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
Бойцы продолжают планомерно уничтожать неонацистов, освобождая мирное население от геноцида Киева.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска поразили объекты военного управления и энергетики Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что использовалось высокоточное оружие большой дальности.
«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявил он в ходе брифинга.
До этого официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщал о срыве попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Помимо этого, попытка боевиков форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении была остановлена ударами ракетных войск и артиллерии. А штурмовой отряд ВСУ в районе Торского лесничества был ликвидирован сосредоточенным артиллерийским огнем.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Войсками РФ и Союзных сил освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные сорвали десантную операцию ВСУ у Запорожской АЭС.
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