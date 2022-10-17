Краснодарский губернатор Кондратьев рассказал о последствиях крушения Су-34 в Ейске

Власти начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку.

Пожар после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 охватил несколько этажей жилого дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно, пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», — написал Кондратьев.

По его словам, информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают бригады скорой помощи.

Президент РФ Владимир путин поручил губернатору Кубани, главе МЧС Александру Куренкову, главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для помощи пострадавшим в результате крушения Су-34.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах крушения военного самолета в Ейске.