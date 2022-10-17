Краснодарский губернатор Кондратьев рассказал о последствиях крушения Су-34 в Ейске
Вениамин Кондратьев сообщил, что после крушения Су-34 в жилом доме в Ейске повреждено 17 квартир
Фото: © РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
Власти начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку.
Пожар после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 охватил несколько этажей жилого дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно, пострадало 17 квартир. Начали устанавливать пункт помощи для жильцов дома, всем окажем поддержку», — написал Кондратьев.
По его словам, информация о погибших и пострадавших уточняется. На месте работают бригады скорой помощи.
Президент РФ Владимир путин поручил губернатору Кубани, главе МЧС Александру Куренкову, главе Минздрава Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для помощи пострадавшим в результате крушения Су-34.
Ранее 5-tv.ru сообщал о причинах крушения военного самолета в Ейске.
- 18 окт
- Трагедия на взлете: хроника крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
- 17 окт
- Режим ЧС ввели на месте крушения Су-34 в Ейске
- 17 окт
- Место крушения Су-34 в Ейске сняли на видео с коптера
- 17 окт
- Шесть человек не выходят на связь после крушения Су-34 в Ейске
- 17 окт
- Катапультировавшийся из Су-34 летчик приземлился рядом с местом крушения
- 17 окт
- Угрозы обрушения жилого дома после крушения Су-34 в Ейске нет
- 17 окт
- Пожар в доме Ейска после падения Су-34 потушен
- 17 окт
- Власти Краснодарского края сообщили о трех погибших при ЧП в Ейске
- 17 окт
- Пожар на месте падения Су-34 в Ейске локализован, остатки самолета потушены
- 17 окт
- Число погибших при крушении Су-34 в Ейске возросло до двух человек
Читайте также
87%
-1.30 60.56
-1.91
Нашли ошибку?