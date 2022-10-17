Пожар на месте падения Су-34 в Ейске локализован, остатки самолета потушены
Губернатор Кубани Кондратьев сообщил о локализации пожара на месте падения Су-34 в Ейске
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Эвакуация жильцов соседних домов была отменена.
Пожар в жилом доме, на который упал истребитель-бомбардировщик Су-34, локализован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. Момент падения самолета попал на видео, эксклюзивные кадры свидетельствуют, что самолет загорелся до столкновения с домом. Очевидец событий рассказал, что перед крушением Су-34 летел очень низко над крышами домов.
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