Пожар на месте падения Су-34 в Ейске локализован, остатки самолета потушены

Эвакуация жильцов соседних домов была отменена.

Пожар в жилом доме, на который упал истребитель-бомбардировщик Су-34, локализован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Как сообщили коллеги из МЧС — остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело. Момент падения самолета попал на видео, эксклюзивные кадры свидетельствуют, что самолет загорелся до столкновения с домом. Очевидец событий рассказал, что перед крушением Су-34 летел очень низко над крышами домов.