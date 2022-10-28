Юрий Лоза: Я вот, например, не поеду в Донбасс

Артист планирует поддерживать спецоперацию словами и творчеством.

Певец Юрий Лоза завил, что не поедет воевать в Донбасс. Поддерживающий спецоперацию артист объяснил свое решение пожилым возрастом.

«Я вот, например, не поеду в Донбасс, я там только мешаться буду. В 68 лет какой из меня активный деятель?» — отметил певец, выступая онлайн за круглым столом на тему «Мобилизация культуры».

При этом, добавил Лоза, в соцсетях он активно поддерживает действия российских властей и с ним согласны сотни тысяч его подписчиков.

«В своих соцсетях я веду определенную пропаганду, я рассказываю людям о том, что происходит, как это все устроено. И моя четверть миллиона подписчиков как-то реагируют на то, что я говорю», — подчеркнул певец.

Более того, ситуация на Украине отразилась и на творчестве певца, в его репертуаре появилась новая песня «Ребята воюют», она адресована всем тем, кто сейчас защищает честь Родины в противостоянии с врагом.

Правда, с сожалением отметил Юрий Лоза, его отношение к ситуации и чувство патриотизма разделяют далеко не все коллеги. Среди них и те, кто живет в России, и те, кто уехали за рубеж.

«Я поддерживаю то, что сейчас происходит у нас вокруг, я понимаю, что это была необходимость, но объяснить это своим коллегам я не в состоянии», — сказал певец.

Он подчеркнул, что сегодня общественность придает большое значение словам деятелей культуры насчет СВО и это, по его мнению, неправильно. Дело в том, пояснил артист, что многие из них неверно понимают происходящее — отсюда и последствия.

«Я думаю, что если мы будем придавать большое значение деятелям культуры, то мы действительно рискуем нарваться на общественное мнение, которое будет отталкиваться от их высказываний. Общественное мнение должно формироваться от высказывания специалистов», — пояснил свою позицию Лоза.

Певец не сомневается, что как только СМИ перестанут цитировать противников СВО, известных в публичном пространстве, про них сразу же забудут: и как про звезд, и как про людей, и как представителей общественного мнения.

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