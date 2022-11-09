Российские бойцы уничтожили более 60 националистов на купянском направлении

Военнослужащие России отразили нападение украинских националистов на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«На купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», — сказал он.

По словам Конашенкова, более 60 боевиков ВСУ уничтожены, а также ликвидированы две боевые машины пехоты и пять военных автомобилей. В том числе представитель Минобороны РФ сообщил об отражении контратаки ВСУ на южно-донецком направлении. Она была направлена на замедление наступательных действий войск России.

«Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки на красно-лиманском направлении было уничтожено до ста украинских боевиков и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом уничтожения танка ВСУ российскими БПЛА.