МО РФ: ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по энергосистеме Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Nemecek; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Все разрушения в столице Незалежной нанесены их же системой ПВО.

Ни одного ракетного удара по критическим объектам в Киеве вчера не наносилось. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Также хотим особо подчеркнуть — в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины — ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось», — отметил он.

По словам генерал-лейтенанта, все нарушения, которые накануне демонстрировала Украина, являются обычным падением и самоликвидацией зенитных ракет, выпущенных самим киевским режимом. Также это украинские и зарубежные комплексы противовоздушной обороны (ПВО), расположенные рядом со столицей Незалежной.

В том числе Конашенков отметил, что все сведения Польши о якобы российском ударе на ее село Пшеводув является провокацией, цель которой направлена на эскалацию обстановки. По оценке министерства, обломки на опубликованных Варшавой снимках являются частями зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели.

Тема:
Специальная военная операция России
16 нояб
Прямо в яблочко: боевая работа беспилотника «Ланцет» в зоне СВО
16 нояб
МО РФ привело реальные доказательства непричастности РФ к ударам в Польше
16 нояб
Минобороны: все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели
16 нояб
Тина Канделаки заступилась за Джима Керри после введенных против него санкций
16 нояб
Захарова о фото с привязанными людьми в Херсоне: «Это и есть киевский режим»
16 нояб
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
16 нояб
В ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии
16 нояб
Герои в халатах: военкор «Известий» показал работу врачей Росгвардии в зоне СВО РФ
16 нояб
Как об стенку горох: Евросоюз устал от «черной дыры» Украины
16 нояб
МО РФ опубликовало видео боевой работы ударных Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
60.31
-0.09 62.63
0.47
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 ноября

Последние новости

14:58
Российская армия получила новые РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»
14:39
В Кремле отреагировали на попытки обвинить Россию в ЧП в Польше
14:33
МО РФ: ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось
14:25
В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки
14:22
Пропала замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева
14:18
Пугачеву уличили в предательстве Киркорова: «Филиппу наставили рога»

Сейчас читают

Сбежавшая в Литву певица Монеточка отправится в тур
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
Проблемные мужчины: какие сигналы не стоит игнорировать
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика