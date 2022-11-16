МО РФ: ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось
Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по энергосистеме Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Nemecek; Минобороны РФ
Все разрушения в столице Незалежной нанесены их же системой ПВО.
Ни одного ракетного удара по критическим объектам в Киеве вчера не наносилось. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«Также хотим особо подчеркнуть — в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины — ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось», — отметил он.
По словам генерал-лейтенанта, все нарушения, которые накануне демонстрировала Украина, являются обычным падением и самоликвидацией зенитных ракет, выпущенных самим киевским режимом. Также это украинские и зарубежные комплексы противовоздушной обороны (ПВО), расположенные рядом со столицей Незалежной.
В том числе Конашенков отметил, что все сведения Польши о якобы российском ударе на ее село Пшеводув является провокацией, цель которой направлена на эскалацию обстановки. По оценке министерства, обломки на опубликованных Варшавой снимках являются частями зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели.
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