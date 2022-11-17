В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ снаряды попали в частный жилой дом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 11

Прошлая атака населенного пункта украинскими военными унесла жизни двух человек.

В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ снаряды попали в частный жилой дом

Фото: ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Снаряды ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» попали во время обстрела со стороны Украины в частный жилой дом населенного пункта Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, один человек пострадал. Он находится в тяжелом состоянии. Медики доставляют девушку в больницу.

«Все оперативные службы выехали на место», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте погибло два человека. Кроме того, трое были ранены. Оперативные службы и чиновники провели подомовой обход территории.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Власти решили ввести войска на фоне усилившихся обстрелов мирного населения со стороны националистов. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Незалежной. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что геноцид мирных со стороны Киева продолжался восемь лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого обстреляли ВСУ из артиллерии.

Тема:
Специальная военная операция России
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