В ДНР при наступлении российские войска уничтожили 120 боевиков ВСУ
В Минобороны сообщили актуальные данные о ходе спецоперации России на Украине.
Фото, видео: Минобороны РФ
Министерство обороны опубликовало последние данные о ситуации на линии боестолкновения. Помимо успешного отражения атак ВСУ, российским военным удалось продвинуться в ДНР. Информацию для прессы предоставил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сообщил представитель Минобороны.
Кроме того, за последние сутки российские войска дважды отразили попытки ВСУ атаковать.
Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ, а также ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 ВСУ противника, произведенную в США.
Кроме того, за сутки российские средства ПВО уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал о продвижении российских войск по всей линии фронта.
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