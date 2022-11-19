В ДНР при наступлении российские войска уничтожили 120 боевиков ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21

В Минобороны сообщили актуальные данные о ходе спецоперации России на Украине.

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Министерство обороны опубликовало последние данные о ситуации на линии боестолкновения. Помимо успешного отражения атак ВСУ, российским военным удалось продвинуться в ДНР. Информацию для прессы предоставил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В Донецкой Народной Республике в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сообщил представитель Минобороны.

Кроме того, за последние сутки российские войска дважды отразили попытки ВСУ атаковать.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ, а также ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 ВСУ противника, произведенную в США.

Кроме того, за сутки российские средства ПВО уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о продвижении российских войск по всей линии фронта.

Тема:
Специальная военная операция России
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