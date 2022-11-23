Мощные взрывы прогремели в Киеве
По большей части территории Украины также объявлена воздушная тревога. В столице в ряде районов на левом берегу пропала вода.
Фото: www.globallookpress.com / Maca Vojtech Darvik
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и области вокруг столицы Украины. Об этом сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы.
«В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного», — говорится в Telegram-канале одноименного издания.
В Telegram-канале Klymenko Time уточняется, что взрывов было как минимум два — не считая тех, которые зафиксировали в Киевской области. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что по меньшей мере один из них был мощным.
Из-за одного взрыва в ряде районов Киева на левом берегу пропала вода. Также начались перебои с электричеством.
URA.RU пишет со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, что пострадал один из инфраструктурных объектов украинской столицы. Киевский градоначальник призвал граждан оставаться в укрытиях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 12 областях Украины объявлена воздушная тревога. ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту. Власти РФ винят в его организации украинские спецслужбы. К настоящему времени вся Украина столкнулась с серьезными проблемами с электроснабжением, а Крымский мост активно восстанавливают российские специалисты.
- 23 нояб
- Проблемы с ж/д сообщением приблизили поражение Украины: «Нет оружия и боеприпасов»
- 23 нояб
- Военкор «Известий» показал кадры штурма центра Марьинки: «Победа будет за нами!»
- 23 нояб
- «Я с вами»: Ани Лорак впервые объяснила причину своего затяжного молчания
- 23 нояб
- Американская пресса признала преступления СБУ в Херсоне: «Они срываются»
- 23 нояб
- Завели шарманку: Пугачева появилась с Галкиным* на спектакле в Тель-Авиве
- 23 нояб
- WSJ: ЦРУ планируют проводить вербовку недовольных СВО россиян
- 23 нояб
- Захарова об уголовных делах на Украине против убитых пленных РФ: «Аморально»
- 23 нояб
- Российские разведчики рассказали, как отслеживают украинские позиции
- 23 нояб
- Глаза и уши российской армии: как работают беспилотники в спецоперации на Украине
- 23 нояб
- «Не имеет права!» — Кулеба начал нагло требовать у Запада санкций для России
Читайте также
100%
-0.08 62.18
0.06
Нашли ошибку?