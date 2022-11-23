Мощные взрывы прогремели в Киеве

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве и области вокруг столицы Украины. Об этом сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы.

«В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного», — говорится в Telegram-канале одноименного издания.

В Telegram-канале Klymenko Time уточняется, что взрывов было как минимум два — не считая тех, которые зафиксировали в Киевской области. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отмечает, что по меньшей мере один из них был мощным.

Из-за одного взрыва в ряде районов Киева на левом берегу пропала вода. Также начались перебои с электричеством.

URA.RU пишет со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, что пострадал один из инфраструктурных объектов украинской столицы. Киевский градоначальник призвал граждан оставаться в укрытиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 12 областях Украины объявлена воздушная тревога. ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту. Власти РФ винят в его организации украинские спецслужбы. К настоящему времени вся Украина столкнулась с серьезными проблемами с электроснабжением, а Крымский мост активно восстанавливают российские специалисты.