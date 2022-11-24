«Звонкий и громкий» Зеленский доказал свою несамостоятельность

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 4 199

Политолог Асафов указал на несамостоятельность Зеленского из-за «пунктов несокрушимости»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Ситуация для киевского режима стала настолько плачевной, что украинскому лидеру не осталось ничего, кроме громких заявлений для СМИ, рассказал политолог Александр Асафов.

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден пообещать открыть так называемые «пункты несокрушимости» из-за своей несамостоятельности. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Александр Асафов.

«Я думаю, что у Зеленского нет возможности принимать какие-либо серьезные решения, касающиеся предложений по переговорам или касающихся других обстоятельств происходящего. У него есть достаточно понятная для него ниша — это создание инфоповодов и обращение за деньгами и оружием. Этим он и живет», — отметил эксперт.

По словам Александра Асафова, президент Украины часто делает «бравурные заявления», которые таковыми в основном и остаются, несмотря на пафосное звучание. Тем временем все реальные решения за Киев принимают в Вашингтоне.

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«Сила находится не в их руках. Она находится в руках американцев. Но киевское руководство считает, что никаких проблем нет, что „точки несокрушимости“ помогут. Более того, в Киеве считают, что Украина в боевых действиях побеждает. Несмотря на совершенно обратную ситуацию в реальности», — добавил политолог.

Эксперт считает, что сегодня Киеву остается только быть «звонким и громким», чтобы чаще попадать в СМИ. При этом ситуация для него с каждым днем становится только хуже: оказать серьезную помощь при значительных проблемах с электроснабжением Украине не сможет ни одна из стран в мире. А вероятность полного блэкаута не исключена, подытожил Александр Асафов.

Российская армия наносит массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин обвинял в подрыве сооружения украинские спецслужбы. В результате высокоточных ударов к настоящему времени вся Украина столкнулась с серьезными проблемами с электроснабжением. Тем временем Крымский мост активно восстанавливают российские специалисты.

В ответ на веерные отключения электроэнергии Владимир Зеленский пообещал открыть пункты, в которые круглосуточно и бесплатно будут подаваться электричество и тепло. Там же должны быть доступны мобильная связь и интернет. Их он и назвал «пунктами несокрушимости».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что методичные удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины также нарушили железнодорожное сообщение в стране. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что проблемы на ж/д путях приближают поражение ВСУ.

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