«Кошмарить противника»: военкор «Известий» показал работу расчетов БПЛА в Песках

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 29

Военкор «Известий» побывал на позиции российских военных в Песках

Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

В одном из подразделений производство хвостовиков поставлено на поток. Их печатают на 3D-принтере, а затем успешно применяют на фронте.

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу бойцов расчета беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в Песках, который был освобожден в августе этого года.

Журналисту удалось снять, как работает расчет БПЛА. Оказалось, что именно в этом подразделении производство хвостовиков поставлено на поток. Их печатают на 3D-принтере, а затем успешно применяют на фронте.

Военнослужащий Народной милиции (НМ) ДНР с позывным «Хохол» показал журналисту, как выстрел осколочный гранатометный (ВОГ) крепится на дрон и превращается в бомбу.

«Это самоделка, сделанная на 3D-принтере, носовик, обычная пружина и гвоздь. Работает при нажатии. Стоит капсула — нажал, взрыв. На сбросе стоит фотоэлемент», — говорит военный.

А военный НМ ДНР с позывом «Ангара» рассказал о том, что такое «кошмарить противника». Националисты пребывают в шоке от эффекта работы российских расчетов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бойцы ВС России уничтожили склад боеприпасов HIMARS в Запорожской области.

Тема:
Специальная военная операция России
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