Минюст внес солиста группы Little Big Илью Прусикина в список иноагентов
Некогда знаменитый певец теперь остался ни с чем из-за навязанных Европой моральных ценностей.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Минюст РФ обновил реестр физических лиц-иноагентов. В него попал солист группы Little Big Илья Прусикин. Певец недавно дал скандальное интервью Ирине Шихман*, где делал провокационные заявления против России и дискредитировал действия ВС РФ.
Однако это не единственная антироссийская выходка артиста за последнее время. Ранее состав выпускал клипы, смысл которых был направлен против российской власти и армии. Музыкант негативно высказывался в адрес родины и сильно разочаровал россиян, которые искренне любили его творчество.
После начала спецоперации Прусикин и его коллега по цеху Софья Таюрская эмигрировали в США. Жизнь в Штатах оказалась не такой сладкой, как была в РФ. Американцы не полюбили песни музыкального коллектива, поэтому феноменального успеха не произошло. Да и состав группы поубавился, ведь часть солистов остались в Москве.
«Я был богат, но потерял все. Сейчас у нас есть кое-какие концерты, но все деньги уходят на жилье и еду. У меня были деньги, машина, дом. Но всего этого я лишился. У меня больше нет рекламных контрактов», — заявил артист в скандальном интервью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Little big и Пугачева делали вместе в Израиле.
* — признана в России иноагентом.
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