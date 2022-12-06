Один за всех, и все за одного! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы группы огневого прикрытия армейской авиации, а также подготовки военных на полигонах в России и Белоруссии.

Военнослужащие ВС РФ продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса. Кто-то из них находится непосредственно в зоне СВО, а другие восстанавливают навыки на полигонах и готовятся к отправке на передовую. 5-tv.ru собрал лучшие кадры с работой военных за минувший день в одном ролике.

Так, Минобороны опубликовало кадры огневой подготовки военнослужащих, снятые на полигоне Балтийского флота в Калининградской области. Они выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Фагот». Стреляли с различных дистанций по неподвижным мишеням. Последние имитировали боевую технику условного противника.

Также в ведомстве показали, как в зоне СВО работают группы огневого прикрытия армейской авиации. Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа выполняют все задачи на предельно малой высоте. Из-за этого им самим нужно прикрытие. Рискуя собственной жизнью, его обеспечивают стрелки. Группы меняются несколько раз в сутки.

А на полигоне в Белорусии военнослужащие подразделений Западного военного округа отработали «зачистку» населенного пункта на занятиях по тактической подготовке. В рамках учений входящие в состав региональной группировки войск военные стреляли из штатного оружия, водили боевые машины, проходили полосу препятствий, а также прошли боевое слаживание.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж с передовой о том, как российские военные пробивают оборону ВСУ под Соледаром. Позиции у города в ДНР штурмуют десантники при поддержке артиллерии. Украинские боевики несут тяжелые потери.