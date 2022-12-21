Не имеют никаких аналогов: новейшие ракеты «Сармат» вступают в бой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 319

Путин: в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены «Сарматы»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россия продолжит оснащать свои стратегические силы новейшими видами оружия.

Уже в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на заседании коллегии Минобороны.

В том числе он отметил, что уже в январе на службу выйдет «Адмирал Горшков» с новейшими «Цирконами».

«Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам не имеющих никаких аналогов в мире гиперзвуковых ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу выйдет Фрегат „Адмирал Горшков“ с новейшими, еще раз повторяю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования „Циркон“», — объяснил глава государства.

Путин отметил, что Россия продолжит оснащать свои стратегические силы новейшими видами оружия. Глава государства повторно подчеркнул, что все намеченные планы безусловно будут выполнены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин призвал почтить российских солдат.

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