Лавров: Киеву лучше выполнить условия Москвы по демилитаризации как можно скорее
Глава МИД РФ Лавров: Киеву лучше выполнить условия Москвы «подобру-поздорову»
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
Украинский конфликт может закончиться в любой момент, все зависит от США.
Предложение российской стороны по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить «подобру-поздорову», в противном случае этот вопрос решит ВС РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области — Прим. ред), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», — приводит его слова ТАСС.
В том числе дипломат дал разъяснения о продолжительности украинского конфликта. По его словам, конец кризиса в Незалежной зависит от «стоящего за ним Вашингтона», который может в любой момент закончить напряженную ситуацию в мире.
Еще 24 февраля российский лидер Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он отмечал, что украинские националисты возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили России экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация Байдена пытается положить конец мировой истории.
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