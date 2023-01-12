«Вы никогда об этом не узнаете»: пожертвовал ли Дмитрий Нагиев на СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Директор Дмитрия Нагиева опровергла новости о многомиллионном пожертвовании на СВО

«Вы никогда об этом не узнаете»: пожертвовал ли Дмитрий Нагиев на СВО

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
Спецоперация

Директор знаменитости напомнила, что Нагиев не привык хвастать добрыми делами.

В Сети появилась противоречивая информация о том, что шоумен Дмитрий Нагиев пожертвовал свои деньги на поддержку специальной военной операции на Украине. Более того, многие писали даже о том, что узнали цифру его пожертвований — 200 миллионов рублей.

Однако директор знаменитости Елена Шайкина заявила изданию «Газета.ру», что все это фейк и людям не стоит читать непроверенные новости.

«Если Дмитрий когда-нибудь делает что-нибудь доброе, а он делает много — вы никогда об этом не узнаете, не прочтете нигде. Ни в непонятных соцсетях, ни в прессе. Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами», — заявила она.

Шайкина также добавила, что для нее кажется абсолютно неприемлемым, что журналисты могут делать новости из постов в социальных сетях от непонятных людей.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Россия решила оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые страдают от атак со стороны Киева с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Нагиев объяснил, почему перестал работать на телевидении.

Тема:
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