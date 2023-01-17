В Запорожской области обнаружили тайник с взрывчаткой и противотанковыми минами

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47

Схрон был ликвидирован благодаря совместной работе сотрудников кинологической службы полиции с использованием служебной собаки и сотрудников Росгвардии.

В Запорожской области обнаружили тайник с взрывчаткой и противотанковыми минами

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Сотрудники полиции нашли тайник с боеприпасами в лесном массиве Мелитопольского района в Запорожской области. В «заначке» находилось также девять килограммов тротила. Об этом сообщил ГУВД по Запорожской области в Telegram-канале.

Обнаружение схрона стало возможным благодаря оперативно полученной информации после проведения совместной работы кинологической службы полиции с использованиям служебной собаки и сотрудников Росгвардии.

«Из тайника правоохранители извлекли девять противотанковых мин, 12 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету, три механических запала, девять килограммов тротила», — написано в сообщении ГУВД.

Оружие было спрятано в земле в лесу недалеко от поселка Новое. Все содержимое тайника изъято для уничтожения.

Репортер Андрей Руденко в своем Telegram-канале рассказал об обнаружении другого крупного схрона украинских боевиков в Беловодском районе ЛНР.

В тайнике противника находились патроны разного калибра, мины и запалы к ним, гранаты, окопные заряды. Продолжаются мероприятия по документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской народной республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что силовики уничтожили схрон украинских диверсантов в ЛНР. Противник планировал теракты в Луганске.

Тема:
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