В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Теперь боевики Незалежной не смогут использовать западные «подачки» на поле боя.

В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град»

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Marines

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Неподалеку от города Краматорск уничтожен украинский склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

В том числе он сообщил, что воздушно-космические силы РФ сбили украинский военный самолет Су-25 с помощью истребительной авиации. Это произошло рядом с населенным пунктом Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР).

Российские бойцы регулярно проявляют высокий профессионализм на поле боя. Боевики Незалежной регулярно несут потери не только личного состава, но и в вооружениях, которые им так «старательно» поставляют западные союзники. Например, на днях в Минобороны РФ заявили об уничтожении склада с оружием и техникой ВСУ под Красным Лиманом.

Тогда артиллеристы ВС РФ поразили скопления живой силы украинской армии неподалеку от населенных пунктов Серебрянка и Терны. Потери врага оказались велики: три танка, пять БМП, пикап и 75 человек убитыми. В тот же день колоссальные неудачи у ВСУ были и на донецком направлении — ликвидированы свыше 50 украинских боевиков, бронетранспортер и восемь автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о полном освобождении населенного пункта Соль в ДНР.

Тема:
Спецоперация
18 янв
Россия намерена прекратить бесчинства киевского режима в Донбассе
18 янв
Денис Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
18 янв
Российские войска сбили самолет Су-25 ВСУ в районе Яблоновки в ДНР
18 янв
Армия России сорвала попытки ВСУ атаковать города ДНР
18 янв
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль в ДНР
18 янв
«Несуразные инициативы»: Лавров оценил возможность переговоров с Зеленским
18 янв
Гагин объяснил, как ВСУ помогли войскам РФ взять Соледар
18 янв
Вашингтон передает Киеву 155-миллиметровые снаряды со складов в Израиле
18 янв
Песков напомнил об официальном запрете Киева вести переговоры с Москвой
18 янв
«Ядерное что ли?» — Захарову заинтересовала готовность ЕС дать Киеву оружие
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.66
0.37 74.26
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на 18 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:51
Россия намерена прекратить бесчинства киевского режима в Донбассе
15:47
Это сын: рэпер Miyagi стал папой в третий раз
15:40
Строптивый тюлень застрял на суше на три дня и «накричал» на пришедших спасателей
15:38
Денис Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
15:31
В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град»
15:22
Ждут провокации: поставит ли Запад ядерное оружие Украине

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023