В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов ВСУ к системам HIMARS и «Град»
Теперь боевики Незалежной не смогут использовать западные «подачки» на поле боя.
Фото: www.globallookpress.com / U.S. Marines
Неподалеку от города Краматорск уничтожен украинский склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS и «Град». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
В том числе он сообщил, что воздушно-космические силы РФ сбили украинский военный самолет Су-25 с помощью истребительной авиации. Это произошло рядом с населенным пунктом Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР).
Российские бойцы регулярно проявляют высокий профессионализм на поле боя. Боевики Незалежной регулярно несут потери не только личного состава, но и в вооружениях, которые им так «старательно» поставляют западные союзники. Например, на днях в Минобороны РФ заявили об уничтожении склада с оружием и техникой ВСУ под Красным Лиманом.
Тогда артиллеристы ВС РФ поразили скопления живой силы украинской армии неподалеку от населенных пунктов Серебрянка и Терны. Потери врага оказались велики: три танка, пять БМП, пикап и 75 человек убитыми. В тот же день колоссальные неудачи у ВСУ были и на донецком направлении — ликвидированы свыше 50 украинских боевиков, бронетранспортер и восемь автомобилей.
Ранее 5-tv.ru сообщал о полном освобождении населенного пункта Соль в ДНР.
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