«Приходится глушить»: как расчеты гаубиц Д-20 в Марьинке наносят мощные удары по пехоте ВСУ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 531

Военкор «Известий» Сафиулин показал работу артиллеристов из гаубиц Д-20 в Марьинке

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Российские военные отметили — противник старается держать удар, пытается отвечать. Но продолжает нарываться на серьезный отпор.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу артиллеристов в районе Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Там российские военные при помощи гаубиц Д-20 наносят мощные удары по украинской пехоте. Бойцы работают по позициям противника из всех возможных средств.

«У нас разные типы боеприпасов для разных целей, поэтому мы работаем что по технике, что по живой силе, что по укрепрайонам. Чаще всего, наверное, приходится работать по пехоте. Они постоянно пытаются пойти то ли в наступление, то ли в разведку», — рассказал командир орудия с позывным «Шум».

Как отметил Сафиулин, важно не только нанести удар, но и после успеть замаскироваться. Так как местность открытая, противник может достаточно быстро вычислить и нанести ответный удар. После сразу после выстрелов российские военные спешат натянуть маскировочную сеть на гаубицу Д-20.

Ранее 5-tv.ru публиковал работу артиллеристов «Градами» по укреплениям ВСУ в Марьинке.

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