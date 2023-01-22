Экс-помощник Рейгана заявил о мобилизации в Польше и предрек уничтожение Украины

Людям в Киеве и Вашингтоне пора включить головы и как можно скорее согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта. Иначе на одну страну в мире может стать меньше, считает Пол Крейг Робертс.

Власти Польши готовятся провести масштабную мобилизацию для оккупации территорий Западной Украины. Об этом в статье на своем сайте написал Пол Крейг Робертс — сотрудник Белого дома при администрации президента США Рональда Рейгана.

«Есть сведения, что мобилизация в Польше начнется с призыва 200 тысяч резервистов. Неизвестно, делается ли это для защиты от России, отправки людей в качестве подкрепления для Украины или для оккупации ее западной части. Но на земли Западной Украины Польша претендует по сей день», — написал Пол Крейг Робертс.

По его мнению, в такой ситуации людям в Киеве и Вашингтоне нужно включить головы. Они должны как можно скорее согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта. Иначе Украина может быть уничтожена.

«Чтобы предотвратить уничтожение Украины, достаточно согласия Вашингтона на возвращение России освобожденных ею территорий и на то, что Украина будет нейтральным разоруженным государством и никогда не будет членом НАТО», — подчеркнул экс-помощник Рейгана.

Ранее в МИД РФ сообщили, что после начала спецоперации Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины. Там Варшава реализует целый комплекс политических и военных мероприятий.

Сенатор Совфеда Ольга Ковитиди убеждена, что Польша готовится использовать политический хаос на Украине в своих целях и «откусить» часть территории. Ввести войска республика может под видом военной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине прекрасно понимают исходящую от Польши опасность. Более того — киевский режим под руководством Владимира Зеленского поощряет аннексию территорий Польшей.