Серьезные потери в живой силе понесли подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии.

Российская армия нанесла серьезный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив свыше 50 их военнослужащих на купянском направлении за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР)», — заявил на брифинге официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что помимо живой силы противника были уничтожены автомобиль и пикап.

Накануне в Минобороны сообщили об освобождении российской армией поселка Двуречье в Донецкой народной республике (ДНР). Там ВСУ также потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а кроме того, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Также сообщалось об активном продвижении армии РФ на запорожском направлении, в ходе которого российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции.

Ранее 5-tv.ru показал репортаж из окрестностей Соледара, где российская армия ведет победоносное наступление.