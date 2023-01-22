Российские войска уничтожили свыше 50 боевиков ВСУ на купянском направлении
МО РФ сообщило об уничтожении свыше 50 боевиков ВСУ на купянском направлении
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Серьезные потери в живой силе понесли подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии.
Российская армия нанесла серьезный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожив свыше 50 их военнослужащих на купянском направлении за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение скоплениям живой силы подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Гряниковка Харьковской области, а также Новоселовское и северной окраины Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР)», — заявил на брифинге официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что помимо живой силы противника были уничтожены автомобиль и пикап.
Накануне в Минобороны сообщили об освобождении российской армией поселка Двуречье в Донецкой народной республике (ДНР). Там ВСУ также потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а кроме того, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.
Также сообщалось об активном продвижении армии РФ на запорожском направлении, в ходе которого российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции.
Ранее 5-tv.ru показал репортаж из окрестностей Соледара, где российская армия ведет победоносное наступление.
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