Армия России существенно продвинулась на ряде направлений боевых действий.

Российские войска за минувшие сутки нанесли большой урон Вооруженным силам Украины (ВСУ) в части военной техники, уничтожив помимо прочего три американские артиллерийские системы М-777. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении ВС РФ нанесли удар по скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). В результате противник потерял до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу М-777.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Вишневого Харьковской области, Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США», — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

На донецком направлении в ходе наступления подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожив при этом свыше 30 боевиков, боевую машину пехоты, установку РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку «Пион», гаубицы «Гиацинт-Б», «МСТА-Б» и М-777, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Наконец, на южно-донецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» продолжила наступление в районах Угледара, Новоселки, Новомайорского в ДНР и Луговского в Запорожской области.

В ходе боевых действий были уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ, а общие потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Накануне Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по военной и энергетической инфраструктуре Украины, в результате которого была остановлена работа предприятий по ремонту и восстановлению техники ВСУ и сорвана перевозка вооружений в районы боевых действий. Среди уничтоженного — арсенал, поставленный на Украину странами НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.