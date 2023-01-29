ВС РФ «перемололи в пыль» очередную партию американского оружия на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 342

Минобороны: за сутки в зоне СВО уничтожены две гаубицы М777 и две установки M109 Paladin

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Арсенал артиллерийских установок и радиолокационных станций производства США у украинцев стремительно истощается.

Российские войска в ходе спецоперации продолжают ежедневно перемалывать американское и натовское оружие, поставляемое Западом Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Так, по данным Минобороны РФ, на донецком направлении за минувшие сутки были уничтожены две гаубицы М777 и две самоходные артиллерийские установки (САУ) M109 Paladin производства США. Кроме того, украинские войска лишились радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, также произведенной в США.

Еще две американские РЛС контрбатарейной борьбы — AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48 — были уничтожены на херсонском направлении в районе Херсона и Новоалександровки.

Также за сутки было перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск Донецкой Народной Республики и Чаплинка Херсонской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Новый Свет в Донецкой народной республике (ДНР) сбита противорадиолокационная ракета производства США HARM.

Накануне российские войска в зоне проведения спецоперации уничтожили три американские артиллерийские системы М777 и РЛС AN/TPQ-37.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на краснолиманском направлении российские войска разгромили сразу четыре бригады ВСУ.

Тема:
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