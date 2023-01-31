Премьеры с участием скандального Смольянинова* могут не появиться на экранах

Продолжение сотрудничества со знаменитым актером увеличивает риски для кинокомпаний.

Российский режиссер Сергей Никоненко призвал отложить премьеры с участием оскандалившегося актера Артура Смольянинова*. По его словам, сейчас не лучшее время, чтоб проявлять симпатию к «уродам». Своим мнением культурный деятель поделился с изданием KP.RU.

Недавнее интервью Смольянинова наделало немало шума, ведь артист сделал несколько громких заявлений, за которые его окрестили «предателем родины». Бывший герой патриотического кино заявил, что от России должен остаться лишь радиоактивный пепел, а сам он с удовольствием встанет на защиту Украины.

Из-за заграничного интервью проблемы возникли не только у артиста, которого признали на родине иностранным агентом, но и у его коллег, которые несут убытки и рискуют, выпуская картины с опальным актером на большие экраны.

До побега из РФ Смольянинов активно принимал участие в съемках. Сейчас своего выхода в свет ждут четыре проекта, где он исполнил роли. Создатели не могут предсказать будущего картин и дают весьма смутные прогнозы.

Продюсер фильма «Единица Монтевидео» Сергей Бобза рассказал, что монтаж еще в процессе, а конечный вид картины может быть «разным». Он предложил просто дождаться релиза. Режиссер сериала «Ростов» Павел Дроздов заявил, что судьба проекта в руках компании, но просьбы о пересъемках ему пока не поступали.

Только народный артист РСФСР уверен, что показ фильмов со Смольяниновым стоит отменить до лучших времен. Несмотря на вложенные в проекты финансы, он посоветовал производителям потерпеть.

«Их можно показать после победы, а пока временно отложить <…> чтобы не появлялось симпатий к этим… уродам. А после победы уже будет ясно, кто придурок. Будут проситься назад, мы наверняка простим. Скажем: «Ладно. Был ты дурачок. Живи», — прокомментировал он.

Адвокат Андрей Алешкин объяснил изданию, что, согласно закону, фильмы с иноагентами имеют право выходить на экраны, однако важной является пометка в титрах.

«Надо будет обязательно указать, что фильм снят с участием иностранного агента. Я полагаю, что с большой долей вероятности на такой риск никто не пойдет, и проекты либо не выйдут вообще, либо артиста придется заменить», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер «9 роты» Фидаров пригрозил побить Смольянинова*.

* — признан иноагентом в РФ.