Российской армии осталось десять километров для полного окружения Артемовска
Марочко: российской армии осталось десять километров до полного окружения Артемовска
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Бои идут за трассу, связывающую Артемовск с Часовым Яром, — последний путь снабжения украинских боевиков боеприпасами и продовольствием.
Российским войскам осталось преодолеть около десяти километров, чтобы замкнуть кольцо вокруг Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«Наши силы взяли этот населенный пункт в „подкову“ и для того, чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», — сказал он в эфире федерального телеканала.
До этого врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Артемовск находится в оперативном окружении российских войск, бои идут за контроль трассы Часов Яр — Артемовск, которая остается последним путем для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами и продовольствием.
Еще два дня назад глава киевского режима Владимир Зеленский признался в тяжелом положении боевиков под Артемовском, где, по его словам, русские не прекращая штурмуют позиции украинских войск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что замкомандира украинского формирования «Свобода» Владимир Назаренко в эфире украинского телеканала сравнил ситуацию под Артемовском с преисподней.
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