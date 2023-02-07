В Херсонской области нашли спрятанный в семечках тайник с оружием

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Рита Миронова
Рита Миронова 57

Полицейские в Херсонской области нашли зарытый в семечках Javelin

В Херсонской области нашли спрятанный в семечках тайник с оружием

Фото: Telegram / МВД МЕДИА

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Вооружения принадлежали украинским войскам.

В Херсонской области полиция обнаружила схрон с боеприпасами неподалеку от черноморского побережья. Как сообщили в МВД России, тайник нашли в селе Красное Скадовского района в частном доме 59-летнего мужчины.

При этом в ведомстве сообщили, что оружие было закопано в хранившиеся там семена подсолнечника.

«Изъято восемь гранат Ф-1 с пятью запалами, два автомата АК-74, американский переносной противотанковый ракетный комплекс „Джавелин“ и комплект формы ВСУ», — рассказали в МВД.

Также уточняется, что хозяин дома не появлялся с прошлого года.

До этого в Херсонской области российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Зеленовки. А на прошлой неделе тайник с боеприпасами уничтожили в региональном зоопарке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные оставили ВСУ без натовских боеприпасов в районе Степановки.

Тема:
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