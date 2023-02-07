В Херсонской области нашли спрятанный в семечках тайник с оружием
Полицейские в Херсонской области нашли зарытый в семечках Javelin
Фото: Telegram / МВД МЕДИА
Вооружения принадлежали украинским войскам.
В Херсонской области полиция обнаружила схрон с боеприпасами неподалеку от черноморского побережья. Как сообщили в МВД России, тайник нашли в селе Красное Скадовского района в частном доме 59-летнего мужчины.
При этом в ведомстве сообщили, что оружие было закопано в хранившиеся там семена подсолнечника.
«Изъято восемь гранат Ф-1 с пятью запалами, два автомата АК-74, американский переносной противотанковый ракетный комплекс „Джавелин“ и комплект формы ВСУ», — рассказали в МВД.
Также уточняется, что хозяин дома не появлялся с прошлого года.
До этого в Херсонской области российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Зеленовки. А на прошлой неделе тайник с боеприпасами уничтожили в региональном зоопарке.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные оставили ВСУ без натовских боеприпасов в районе Степановки.
- 7 февр
- Российские военные нанесли серьезное поражение ВСУ в районе Угледара
- 7 февр
- В Минобороны раскрыли число потерь ВСУ за январь
- 7 февр
- Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине
- 7 февр
- «Хорошие сигналы»: российские войска продолжают освобождение Марьинки
- 7 февр
- WP: в конгрессе США выступили за передачу России части Украины
- 7 февр
- США показали кадры перевозки танков Bradley, которые передадут Украине
- 7 февр
- Глава ДНР Пушилин заявил об успехах российских сил в направлении Северска
- 7 февр
- ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре
- 7 февр
- Российские войска заняли новые территории в Запорожской области
- 7 февр
- «Миноискатель бесполезен»: саперы рассказали о разминировании Мариуполя
Читайте также
73%
0.22 76.03
-0.70
Нашли ошибку?