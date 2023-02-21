Собянин: поставленные Путиным задачи нацелены на долгосрочную перспективу

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Рита Миронова
Рита Миронова 35

Мэр Москвы отметил важность воодушевляющих слов президента для всего русского народа и развития страны.

Собянин: поставленные Путиным задачи нацелены на долгосрочную перспективу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem/IZVESTIA

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Тема:
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в послании президента РФ к Федеральному Собранию сформулированы задачи на долгосрочную перспективу.

«В своем послании президент России Владимир Владимирович Путин подвел итоги нынешнего сложного периода в жизни страны, дал оценку работе всех органов власти», — отметил Собянин.

Он отметил, как важны теплые слова благодарности в адрес всех участников специальной военной операции. В своем послании Владимир Путин выразил искреннюю благодарность военнослужащим, мобилизованным, добровольцам, военным медикам и гражданским специалистам, которые сражаются за суверенитет и безопасность России.

«Боевые действия на Украине пока еще продолжаются. И, возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу — по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан», — резюмировал мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные заявления Путина из послания Федеральному собранию.

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