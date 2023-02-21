Важный сигнал: политолог Чеснаков пояснил заявление Путина о законных выборах

Президент РФ в обращении к Федеральному собранию отметил, что грядущие выборы в России пройдут «с соблюдением всех демократических конституционных процедур».

Президент РФ Владимир Путин, говоря о законных выборах в своем обращении к Федеральному собранию, отправил важный сигнал о стабильности и легитимности политической системы в России. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Это очень важный сигнал о том, что политическая система стабильна, работает, несмотря на разные чрезвычайные внешние и внутренние обстоятельства. И для президента формирование вертикали власти и выборы в органы представительной власти и в местное самоуправление являются чрезвычайно важным элементом легитимности политической конструкции», — подчеркнул эксперт.

Путин в своей речи заявил, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре текущего года, а также президентские выборы в 2024 году состоятся «с соблюдением всех демократических конституционных процедур».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предложил декриминализировать часть норм уголовного кодекса по экономическим составам преступлений.