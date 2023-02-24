«Вторая Украина» — во Франции забили тревогу из-за действий США на Тайване

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 50

Экс-евродепутат Филиппо заявил о превращении Тайваня во вторую Украину из-за США

«Вторая Украина» — во Франции забили тревогу из-за действий США на Тайване

Фото: ROBERT GHEMENT / ТАСС

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Французский политик отметил, что Вашингтон значительно усиливает военное присутствие на острове.

США намерены спровоцировать очередной вооруженный конфликт, как сделали это на Украине — теперь власти страны взяли на мушку Тайвань. Такое мнение выразил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!» — написал политик.

Филиппо уверен, что происходящее на Тайване нельзя расценивать иначе. По его мнению, повесткой дня «НАТО–2030» станет мировая война с Россией и Китаем. Политик отмечает, что Франции стоит поспешить прочь из альянса, чтобы успеть выбраться «из этой трясины».

Как известно, в 2022 году уже бывший спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси спровоцировала обострение конфликта между Китаем и Тайванем. Тогда она заявила, что ее визит стал «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Тем временем в Вашингтоне заявляют, что придерживаются политики «единого Китая».

Пелоси стала первым за 25 лет высокопоставленным американским политиком, побывавшем на острове. Пекин расценил ее жест как акт поддержки тайваньского сепаратизма и в ответ развернул военные учения на границах. КНР считает отделившийся остров одной из своих провинций. 

Ранее, писал 5-tv.ru, военный эксперт Юрий Светов оценил последствия действий США в контексте кризиса на Тайване.

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