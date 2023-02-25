Макрон и Шольц призвали Зеленского возобновить переговоры с Россией
Европейские лидеры напомнили главе Украины, что Франция и Германия смогли добиться мира после Второй мировой войны, хотя были злейшими врагами до этого.
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали украинского лидера Владимира Зеленского начать переговоры с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, такой диалог между сторонами произошел в феврале в Париже. Европейские лидеры призвали Зеленского подумать над возобновлением переговорного процесса с Москвой.
Шольц и Макрон также напомнили украинскому президенту, что Франция и Германия смогли добиться мира после Второй мировой войны, хотя были злейшими врагами до этого.
Зеленский еще осенью прошлого года специальным указом ввел запрет на переговоры с российской стороной.
Ранее, писал 5-tv.ru, Россия выразила готовность реализовать цели спецоперации по защите Донбасса политико-дипломатическим путем. Как отметил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, главным препятствием на этом пути является «абсолютно неконструктивная» позиция Украины.
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