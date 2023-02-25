Охота на «Краба»: российские войска уничтожили польскую САУ и пять гаубиц ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Минобороны сообщило об уничтожении польской САУ Krab и другой техники ВСУ

Охота на «Краба»: российские войска уничтожили польскую САУ и пять гаубиц ВСУ

Фото: Rainer Jensen / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бойцы ВС РФ ежедневно доказывают, что натовская техника, сколько бы ее ни поставили украинским боевикам, будет сожжена и обращена в металлолом.

Российские войска в ходе спецоперации уничтожили большое количество военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранного производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, на купянском направлении ударами авиации и артиллерии «Западной» группировки войск была выведена из строя самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и артиллерийская система М777 производства США.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожили установку РСЗО «Град», гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Усилиями «Южной» группировки войск на донецком направлении противник за сутки потерял гаубицы Д-20 и Д-30, а также склад артиллерийских боеприпасов.

На южно-донецком и запорожском направлениях группировка войск «Восток» нанесла комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ, уничтожив гаубицу «Мста-Б» и гаубицу Д-20.

Наконец, на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены артиллерийская система М777 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Накануне Минобороны сообщило, что российские военные нанесли существенное поражение силам неприятеля на донецком направлении, ликвидировав порядка 240 украинских военных по всей линии боевого соприкосновения было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, российские бойцы уничтожили за сутки три танка ВСУ в зоне спецоперации.

Тема:
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