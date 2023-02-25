Командир штурмового отряда рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Командир взвода добровольцев: от передовой до центра Артемовска осталось 1740 метров
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Украинские боевики держатся из последних сил и падают духом.
Российским подразделениям осталось преодолеть менее двух километров до центра Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир взвода ЧВК «Вагнер».
«До центра Бахмута (Артемовска) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», — рассказал боец в диалоге с РИА Новости.
По словам военного, сейчас в городе идут ожесточенные бои. Продвижение российских войск затрудняется тем, что украинское командование постоянно подвозит к Артемовску новые партии мобилизованных.
Обозреватель Times Энтони Лойд ранее написал, что «борьба за ключевой город вступает в зловещую фазу». По его словам, на Западе и Украине признали, что украинским боевикам, скорее всего, придется покинуть Артемовск под натиском российских войск. К такому выводу аналитик пришел на основании заявлений западных и украинских должностных лиц, в которых они начали преуменьшать стратегическое значение города.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал ситуацию на востоке страны очень тяжелой и мучительной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили населенный пункт Берховка, расположенный к северо-западу от Артемовска. Незадолго до этого было взято под контроль село Парасковиевка также в непосредственной близости от города. По последним сообщениям, под контролем российских военных населенный пункт Ягодное.
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