Пушилин: в ДНР тысячи украинских военнопленных
Руководство киевского режима бросило «своих людей» на произвол судьбы.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Количество украинских военнопленных в Донецкой народной республике (ДНР) в настоящий момент равно нескольким тысячам. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в эфире федерального телеканала. В том числе он отметил, что в последние дни наблюдаются значительные перемены на артемовском направлении. Сейчас там сложились удачные обстоятельства для окружения боевиков ВСУ и сжатия кольца.
Ранее стало известно о создании добровольческого батальона в ДНР из украинских военнопленных. По словам бывшего командира танка и старшего сержанта украинских войск Андрея Тищенко (теперь он старший подразделения батальона — Прим. ред.), руководство киевского режима просто бросило своих солдат на произвол судьбы.
После разочарования в своем начальстве у Тищенко и его товарищей появилась новая возможность выполнять свой долг. Сейчас в созданное подразделение входит около 70 человек, 95% из них имеют боевой опыт. В дальнейшем количество военных будет увеличиваться. Все вступившие в батальон ждут получения российского гражданства, после этого подпишут контракт и поедут в лагерь для прохождения необходимой подготовки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ расстреляли группу польских наемников в Угледаре.
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