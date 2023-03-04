«Кругом разбитые дома»: как отступают украинские подразделения

Наши войска наступают и на других направлениях. Штурмовые отряды постепенно выдавливают боевиков с их позиций.

Мотострелков поддерживает артиллерия и авиация. Украинские подразделения отступают с тяжелыми потерями.

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов работает на передовой. Смотрите эксклюзивные кадры в его репортаже.

Едем по бывшим позициям украинских нацбатов, кругом разбитые дома — боевики цеплялись за каждое здание.

Там, за холмиком, прямо сейчас идет бой, причем плотный — да — вот опасные предметы — работает стрелковое оружие и артиллерия. Впереди — опорный пункт Девятки.

Совершили небольшую пробежку — метров 500, бойцы дали четкое указание — смотреть под ноги, чтобы не наступить на украинский подарок, и смотреть вверх — здесь регулярно кружат птички и могут тоже что-нибудь сбросить.

Бойцы раскладывают так называемую кухню — пусковую установку для противотанковой ракеты — и готовят выстрел.

Дозорный осматривает рабочее место — стрелковый бой идет менее, чем в километре.

«Раньше они там сидели — красный домик, правее — белый домик, мы их поразбирали, сейчас нет их», — рассказывает военный с позывным Темыч.

Голову лишний раз лучше не поднимать, а оператор ПТРК с напарником уже берут цель.

Выстрел и пошла ракета до цели. Опыт виден сразу — наводчик провел ракету над строением — и резко опустил ее вниз. Скрытое укрепление уничтожено.

На горизонте поднялся густой дым — это работает наша авиация, скорее всего «Грачи», Су-25 — отработали по позициям украинских боевиков.

Над позицией постоянно свистят снаряды — причем артиллерия работает преимущественно с нашей стороны.

«Берегут снаряды, потому что знают — не долго им осталось, а надо будет чем-то обороняться», — говорит военный с позывным Нехай.

В небо поднимается красная ракета — на той стороне. Бойцы говорят — нацисты требуют эвакуацию.

По рации приходит сообщение — не трогать одну из посадок. Там уже наши — и продолжают продвигаться.

«Буквально за сутки, за двое — появилась у нас новая позиция, продвинулись парни — это хорошо», — заключил военный с позывным Нехай.

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