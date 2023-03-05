В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца пациента

Это не первый раз, когда медики делают все возможное и невозможное, спасая раненых жителей Донбасса.

В Донецке хирурги провели сложную операцию по извлечению пули из работающего сердца. О подвиге врачей РИА Новости рассказал министр здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Гарцев.

По его словам, операцию проводили 36-летнему пациенту, который поступил в больницу со слепым осколочным ранением. Пуля застряла в перикарде (околосердечная сумка — Прим. ред.), и хирургам надо было срочно прооперировать мужчину, чтобы спасти ему жизнь.

Операция прошла успешно. Из работающего сердца удалось вытащить пулю, после чего пациента перевели в отделение. Теперь ему предстоит неврологическая терапия, а также лечение антибиотиками и регулярными физиопроцедурами.

«Пациент выздоравливает. Донецким медикам нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях», — сообщил Дмитрий Гарцев.

Он также подчеркнул, что врачи в ДНР ежедневно спасают раненых людей и проводят практически уникальные операции благодаря своему гигантскому опыту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Донецке спасали мужчину с дыркой в сердце от снаряда ВСУ.