Как проект Народного фронта помогает ветеранам СВО в лечении и реабилитации

Проект Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО» с августа прошлого года помогает российским бойцам с тяжелыми ранениями и ампутациями пройти лечение и реабилитацию в лучших медучреждениях, а также оформить документы.

Руководитель проекта Ирина Куксенкова отмечает, что новой опцией в рамках помощи военнослужащим стало не только протезирование, но и сопровождение в эндопротезировании. Представители Народного фронта ищут квоты, распределяют бойцов.

Главная цель при этом — вернуть получивших тяжелые ранения и ампутации ребят в общество, помочь найти себя в гражданской жизни, оказать содействие в трудоустройстве и реабилитации.

Некуда было возвращаться

Так, в рамках проекта помощь оказали ополченцу из Луганской народной республики (ЛНР), воспитаннику детского дома Вадиму Спиренкову. Восемнадцатилетним он ушел в ополчение и защищал родную землю почти девять лет, пока не был ранен и не лишился стопы. Однако получить медицинскую помощь оказалось сложно из-за отсутствия каких-либо документов.

Узнав историю молодого человека, сотрудники Народного фронта обратились за помощью к заместителю председателя Госдумы РФ Анне Кузнецовой во время ее рабочего визита в ЛНР. Она в тот же день встретилась с бойцом и, узнав, что у него нет еще и жилья, решила забрать его в Москву.

«Мы встретились с Вадимом, когда была уже ночь. В ближайшем магазине разложили документы на прилавке с мороженым. Мы поняли одно: если мы его сейчас не вывезем из Луганска, он сам оттуда никогда не выберется. Документов нет, жить негде, и когда мы с ним встретились, это был последний день, когда было оплачено его жилье. То есть, ему даже возвращаться было некуда», — рассказала зампред Госдумы.

В российской столице сотрудники проекта сопровождения ветеранов СВО при поддержке Кузнецовой помогли Спиренкову пройти процедуру дактилоскопии и получить паспорт гражданина РФ и другие документы.

Также молодого человека направили в лагерь «Перезагрузка» в Тульской области, где он две недели проходил реабилитацию. Теперь его ждет лечение и протезирование, после чего Вадим мечтает вернуться на военную службу.

«Очень благодарю Анну Юрьевну за содействие. Помогли мне во всем и не бросили в беде, на улице не оставили. Получу компенсацию, пенсию оформлю и продолжу службу», — поделился Спиренков.

Помогли и с документами, и с лечением

Мобилизованному из Донецка 50-летнему Олегу Линнику представители Народного фронта помогли оформить российский паспорт. Мужчина получил осколочное ранение со смещением шейки бедра и перенес две тяжелейшие операции. Сейчас он не может передвигаться самостоятельно, ему требуется продолжительное лечение и реабилитация.

Из-за травмы Линник не мог самостоятельно оформить документы. Представители проекта взяли эти заботы на себя, и в начале февраля паспорт военнослужащему вручили у него дома. Помогли мужчине и в лечении. Для этого его перевезли в Москву санитарной авиацией Минобороны, и сейчас он проходит лечение в госпитале имени Вишневского.

Другому подопечному проекта — 21-летнему бойцу сил ЛНР Виктору Харебину — требовалась плановая операция и эндопротезирование после тяжелого ранения с раздроблением шейки бедра. Представители Народного фронта помогли парню приехать в Москву, где при поддержке столичного департамента здравоохранения его прооперировали в городской клинической больнице № 13. Операция прошла успешно, сейчас Харебину предстоит курс реабилитации. Так же, как и Спиренков, он проходит восстановление в лагере «Перезагрузка».

«Родные очень счастливы, что появилась возможность мне вылечиться. У меня растет сын, ему полгода. У нас с женой есть шутка: кто пойдет из нас быстрее — сын или я. Огромное спасибо Народному фронту за такую поддержку, за оказание помощи, спасибо доктору, который меня оперировал. Спасибо огромное, что вернули мою прежнюю работоспособность», — поблагодарил ветеран.

В общей сложности проект «Служба сопровождения ветеранов СВО» оказал на сегодня помощь 212 ветеранам. Почти все они намерены продолжить военную службу, а тем, кто видит себя в гражданской жизни, Народный фронт помогает в приобретении новых профессий и трудоустройстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Народный фронт организовал сбор для покупки снаряжения участникам СВО.