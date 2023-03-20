«Танки и БТР не поедут»: военный эксперт допустил срыв наступления ВСУ из-за тактики ВС РФ

Сейчас Киев концентрирует силы на луганском и запорожском направлениях, чтобы через две-три недели послать боевиков в атаку. Российские войска знают об этих планах.

Боевики ВСУ усиливают группировку на луганском и запорожском направлениях для последующего крупного наступления. Ответная тактика российских войск может его сорвать, сообщил 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

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«Купянское и красно-лиманское направления — это в целом луганское направление, по которому планируют совершать атаку вооруженные формирования Украины. То есть выйти к старым границам с Россией, а дальше двигаться на юг, пытаясь отсечь Донбасс. Второе направление наступления — это запорожское», — прокомментировал новость Юрий Кнутов.

Жестокие бои за рубежи

Военный эксперт напомнил, что в районах Купянска и Красного Лимана сейчас идут серьезные бои. Российские войска активно обороняются и сами переходят в наступление с целью взять наиболее удобные рубежи. Они пригодятся, чтобы отбить предстоящее наступление ВСУ.

«Когда начнется глобальное наступление — это произойдет где-то недели через две, — мы должны иметь выгодные рубежи для обороны. Чтобы противник не мог серьезно прорвать наши линии и попытаться реализовать свой план. Поэтому бои жестокие уже сейчас, а дальше интенсивность будет только нарастать», — добавил специалист.

Удары по складам

По его словам, Россия знает о планах Украины и успешно пытается их отсрочить и даже сорвать. Занятие войсками более выгодных рубежей — только первая часть этих усилий. Вторая — удары по складам.

«Несколько дней назад был нанесен мощный авиаудар в Запорожской области по складам с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Значительная часть их была уничтожена. А мы понимаем, что без ГСМ ни танки, ни БТР не поедут. Да и снаряды не подвезешь; и личный состав — тоже. Поэтому это важный этап, который будет способствовать сдвигу сроков наступления. А может быть, и сорвет его», — подытожил Юрий Кнутов.

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У Киева только одна попытка

На тяжелую для ВСУ ситуацию уже обратили внимание в Чехии. Президент республики Петр Павел сказал, что у Украины есть только одна попытка провести крупное контрнаступление. Если она провалится, найти средства для нового «ей будет невероятно трудно», заявил глава государства польской газете Rzeczpospolita.

Сегодня, 20 марта, стало известно, что Киев направил иностранных наемников на купянское направление, чтобы помочь находящимся там 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Что касается упомянутого запорожского направления, ВСУ концентрируют там свои силы с февраля. Численность группировки оценивается в 40 тысяч человек, идет переброска боевой авиации и разведка боем. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев превратил столицу области — город Запорожье — в кишащий наемниками и боевиками форпост.