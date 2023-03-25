«Потихоньку разбираем»: как бойцы бригады «Кальмиус» подавляют огневые точки ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 59

Военкор «Известий» показал уничтожение украинского ДОТа бойцами бригады «Кальмиус»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Подразделение ударами артиллерии и ракетных комплексов помогает пехоте штурмовать вражеские укрепрайоны.

Артиллерийская бригада «Кальмиус» обеспечивает огневую поддержку пехоты под Авдеевкой, помогая российским подразделениям штурмовать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на линии огня и собственными глазами наблюдал работу подразделения ПТРК «Кальмиуса», которое по просьбе бойцов-штурмовиков уничтожило вставший на их пути ДОТ украинских боевиков.

«Помогаем пехоте — просят разбирать ДОТы, огневые точки. Потихонечку разбираем… Сейчас попросили убрать пулеметное гнездо, которое очень мешает», — рассказал боец с позывным «Крокодил».

По его словам, артиллерия украинских боевиков продолжает в ответ огрызаться, однако делает это уже намного слабее, чем раньше.

«Намного тише стало. Может, у них закончились боекомплекты. Интенсивности такой нет, немножко потухло все. И если летит, то больше в город», — пояснил военный.

Он добавил, что противник сейчас в основном обороняется, однако есть информация, что на одном из участков фронта готовится контрнаступление ВСУ.

«Мы точно не знаем, где, но готовимся. Всегда готовы отразить это наступление», — подчеркнул боец.

На днях главнокомандущий украинских сил Валерий Залужный доложил главе Незалежной Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в Авдеевке. Боевики бьют тревогу, ведь российские войска твердо намерены освободить регион, как это уже почти случилось с Артемовском.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему российский тяжелый огнемет «Солнцепек» наводит ужас на украинских боевиков.

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