Российские военные сбили украинский Ми-8 в ДНР

Средства ПВО уничтожили за сутки 14 украинских беспилотников.

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 возле населенного пункта Димитров в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за сутки российские средства ПВО сбили семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 украинских беспилотников.

До этого стали известны последние новости с донецкого направления спецоперации. Так, в Артемовске бои идут уже в самом центре города, а в Авдеевке — на окраинах. Российские войска активно применяют штурмовую авиацию и барражирующие боеприпасы, уничтожая артиллерию, танки и машины сопровождения противника, в первую очередь бензовозы.

Спецоперация по защите Донбасса идет с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после просьбы ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку в борьбе против киевского режима. Республики регулярно подвергались агрессии в виде безжалостных обстрелов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении российскими силами пяти диверсионно-разведывательных групп и ликвидации техники противника на купянском направлении.