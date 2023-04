В Китае показали видео, на котором армия наносит ракетные удары по Тайваню

Китайский англоязычный телеканал Global Times показал, как армия КНР будет наносить точечные ракетные удары по Тайваню. Видео смоделировали специалисты Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В десятисекундном ролике видно, что удары по Тайваню будут наноситься ракетными комплексами с земли, авиацией с воздуха и крейсерами с моря. По данным телеканала, НОАК сымитировала удары по «ключевым целям на острове Тайвань и прилегающей акватории». Речь идет о военных объектах, аэродромах и некоторых зданиях.

WATCH: A computer generated animation by the PLA Eastern Theater Command shows its mock joint precision strikes on the island of Taiwan on Sunday pic.twitter.com/mbjfxsPRcz