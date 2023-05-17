Александр Скляр посетил московский пункт отбора на службу по контракту

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Знаменитый рок-музыкант поддержал добровольцев перед отправкой в зону спецоперации.

Александр Скляр посетил московский пункт отбора на службу по контракту

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Anton Belitsky

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Лидер группы «Ва-Банкъ», заслуженный артист РФ Александр Ф. Скляр посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать сограждан, отправляющихся в зону боевых действий.

«Я считаю, что мы все участвуем в одном большом деле. И мы, как музыканты, хотели приехать и посмотреть, как происходит весь этот процесс набора по контракту», — сказал знаменитый рокер.

Накануне в пункте отбора побывал скрипач Петр Лундстрем. Музыкант остался под впечатлением от внушительного количества добровольцев, желающих служить Родине, и отметил, что это вселяет надежду и успокаивает.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с 3 апреля на улице Яблочкова, 5, строение 1. Всю информацию о деятельности пункта можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Антон Шагин прочел свои стихи добровольцам в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Звезда «Стиляг» сфотографировался со всеми желающими и пожелал будущим бойцам скорейшего возвращения с победой.

Тема:
Спецоперация
17 мая
«Не прямо сейчас»: Минобороны Британии о вступлении Украины в НАТО
17 мая
Сокрушительный удар: российские войска разнесли опорные пункты ВСУ
17 мая
Мучила и оскверняла: раскрыта личность снайперши, ликвидированной в Артемовске
17 мая
«Сломала хребет генералам НАТО»: как действует тактика России на Украине
17 мая
«Пылкая мечта»: в США заявили о неспособности ВСУ вытеснить армию РФ
17 мая
Российские десантники заняли наиболее выгодный рубеж в ДНР
17 мая
ВС РФ нанесли удар по тактической группе «Гром» ВСУ в районе Херсона
17 мая
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу боеприпасов в Николаеве
17 мая
В России начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»
17 мая
В Артемовске ликвидирована снайпер из Польши, издевавшаяся над мирными жителями
+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
79.98
0.88 87.16
1.07
Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок...

Последние новости

18:29
«Скоро нога будет новая»: Олешко появился на красной дорожке на костылях
18:25
«Не прямо сейчас»: Минобороны Британии о вступлении Украины в НАТО
18:13
Источник в Сирии опроверг спасение мужчины через три месяца после землетрясения
18:12
Дурной знак: в Вашингтоне перевернули флаг США
18:06
Легкомоторный самолет разбился во время взлета в Коми
18:02
«Неоднократно предупреждали»: посольство РФ о введении ограничений против дипмиссий Финляндии

Сейчас читают

Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой
До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца
«Оправдывает боль»: что на самом деле скрывается за ярким примирением Гуфа с женой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023