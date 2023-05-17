Александр Скляр посетил московский пункт отбора на службу по контракту

Лидер группы «Ва-Банкъ», заслуженный артист РФ Александр Ф. Скляр посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать сограждан, отправляющихся в зону боевых действий.

«Я считаю, что мы все участвуем в одном большом деле. И мы, как музыканты, хотели приехать и посмотреть, как происходит весь этот процесс набора по контракту», — сказал знаменитый рокер.

Накануне в пункте отбора побывал скрипач Петр Лундстрем. Музыкант остался под впечатлением от внушительного количества добровольцев, желающих служить Родине, и отметил, что это вселяет надежду и успокаивает.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с 3 апреля на улице Яблочкова, 5, строение 1. Всю информацию о деятельности пункта можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Антон Шагин прочел свои стихи добровольцам в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Звезда «Стиляг» сфотографировался со всеми желающими и пожелал будущим бойцам скорейшего возвращения с победой.