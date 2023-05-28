Актер Павел Устинов совершил подвиг в зоне спецоперации: «Достали всех»

Актер Павел Устинов рассказал о совершенном им подвиге в зоне спецоперации
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
Когда началась частичная мобилизация, известный артист без разговоров отправился на фронт. Недавно он вернулся и рассказал о ситуации в зоне СВО.
Актер Павел Устинов совершил подвиг в зоне спецоперации — помог достать российских военнослужащих из-под завалов, несмотря на удары украинской артиллерии. Подробности он рассказал в интервью сайту KP.RU.
«Однажды нас накрывали артиллерией. Взрывы становились все ближе, мы прятались в подвале. <…> И тут по рации наши товарищи — которые были в подвале, в десяти метрах — сказали, что они 300-е (раненые. — Прим. ред). Их завалило. Недолго думая, я и еще один сослуживец взяли саперную лопату и пошли их вызволять. А артиллерия работает, беспилотники летают. Обстановка была, конечно… Но мы справились, достали всех из завалов», — сообщил о своем подвиге Устинов.
Актер добавил, что российские солдаты совершают героические поступки каждый день. Отношение у россиян друг к другу в зоне СВО максимально доброжелательное.
«Даже если человека не знаешь, он тебе протянет руку помощи, а ты ему», — описал атмосферу во войсках Павел.
В заключение артист отметил, что в зоне спецоперации у каждого человека происходит переосмысление жизненных ценностей и приходит понимание важности крепких товарищеских связей.
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Павел Устинов стал известен после задержания в 2019 году. Актера обвинили в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции в Москве. За это суд сначала приговорил его к 3,5 года колонии, но вскоре смягчил наказание до одного года условно.
Когда в России объявили частичную мобилизацию, артист без разговоров отправился на фронт. В зоне СВО он получил ранение руки после гранатометного выстрела. Сейчас его пальцы всегда сжаты в кулак.
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