Макрон предположил, сколько будет длиться наступление ВСУ
Макрон: контрнаступление ВСУ будет длиться от нескольких недель до нескольких месяцев
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
Французский лидер также отметил, что страна и дальше будет помогать киевскому режиму в вопросе вооружения.
Украинское наступление продлится несколько недель или месяцев, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Также глава государства выразил надежду, что это приблизит стороны конфликта к переговорам и, соответственно, его урегулированию.
«Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано. Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев», — сказал он после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Париже.
Кроме того, Макрон отметил, что Евросоюз сделал все от себя возможное для осуществления контрнаступления. Также он добавил, что страна и дальше будет помогать киевскому режиму в вопросе вооружения.
К слову, о начале наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин заявил на прошлой неделе. Глава государства подчеркнул, что интенсивные бои в зоне спецоперации идут уже несколько дней, и за это время противник не достиг своих целей ни на одном из участков боевых действий. Путин также отметил, что потери украинской армии превышают «классические показатели».
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как российские вертолеты Ка-52 уничтожали технику НАТО в зоне спецоперации.
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