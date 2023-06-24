Политолог Солонников: Важно продемонстрировать единство и не дать России развалиться

Любые провокации могут иметь серьезные последствия и сейчас важно не допустить развала России. Такую оценку происходящему дал в интервью 5-tv.ru политолог Дмитрий Солонников на фоне мятежа организованного Евгением Пригожиным.

Эксперт напомнил, что Россия за свою историю пережила несколько государственно-политических кризисов, но допустить вновь запуска подобного сценария нельзя.

«Россия должна продемонстрировать единство. Единство элит, единство вооруженных сил, единство народа, единство информационного пространства, что в настоящий момент крайне важно», — подчеркнул Солонников.

Обращение президента России Владимира Путина

Он добавил, что ситуация сложная, однако нельзя поддаваться на провокации и эмоциональные вбросы. А то, что произошло за последние сутки можно назвать только предательством и других оценок этому нет.

«Если у кого-то сдали нервы, если кто-то оценил провокационные действия или какие-то другие неадекватные решения, как повод для собственных амбиций, для решения собственных проблем — это предательство страны. Ставить свои амбиции и свои обиды, свой авторитет выше интересов народа и государства — это, конечно, удар в спину всему, что наша страна, наш народ, наша армия, наши бойцы делали в течение последних лет», — уверен эксперт.

При этом Дмитрий Солонников подчеркнул, что важно очень четко понимать, что все являются героями Отечества — военнослужащие добровольческих отрядов и Вооруженных сил РФ. И эту мысль нужно четко демонстрировать, чтобы не допустить раскола общества и не разделить народ по разные стороны.

Он добавил, что несмотря на сложность сложившейся ситуации россияне должны быть убеждены, что все для страны закончится позитивно и Россия сможет все это пережить, поэтому важно сейчас сплотиться вокруг руководства государства.

Попытку военного мятежа основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял накануне вечером 23 июня. Он заявил, что якобы Министерство обороны РФ нанесло удар по тыловым лагерям его организации. В оборонном ведомстве данные сообщения опровергли, подчеркнув, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ, а обвинения Пригожина — провокация.

Позднее ФСБ РФ возбудило в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело по статье «Организация вооруженного мятежа», по которой тому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Генпрокуратура поддержала решение силовиков и пообещала дать действиям Пригожина соответствующую правовую оценку.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать все для сохранения единства государства и безопасности его суверенитета. Силовым ведомствам и главам регионов страны даны соответствующие распоряжения. А мятежники понесут неминуемое наказание согласно закону.