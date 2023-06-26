Путин: враги России хотели, что страна захлебнулась в кровавой междоусобице

Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, однако они просчитались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к народу.

Он указал, что киевский режим и их западные покровители хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, погибли военнослужащие и мирные жители.

«Хотели, чтобы ‹...› наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице. Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте, и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались», — сказал глава государства.

Президент также поблагодарил российских бойцов, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, обеспечивших безопасность страны.

24 июня российский лидер также выступил с обращением к народу на фоне событий того дня с ЧВК «Вагнер». Он отметил, что борьба за судьбу народа требует единства и ответственности, а любые распри должны быть отброшены.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД заверил, что Россия продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности.