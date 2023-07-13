Смыло вместе с домом: тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружены на Кубани

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 65 0

Тела двоих пропавших без вести при подтоплениях обнаружены в Туапсинском районе

Смыло вместе с домом: тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружены на Кубани

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Погода

За ночь в регионе выпала почти трехмесячная норма осадков.

Тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены спасателями. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Уточняется, что погибшими оказались девушка и мужчина 2003 и 1956 годов рождения соответственно. Их смыло водой вместе с частным домом, в котором они находились в момент непогоды.

Непогода продолжает испытывать курорты Краснодарского края. Вслед за Сочи залповый ливень обрушился на Туапсинский район. Четыре человека, по последним данным, числились пропавшими без вести. За ночь выпала почти трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Из-за плохих погодных условий в Краснодарском крае ввели режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к курортном городе Анапа в связи с надвигающимся циклоном введен режим повышенной готовности.

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